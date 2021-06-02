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В Доме Сироткина откроется фестиваль «Новые сказки старого города»

На площадке перед зданием Дома Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет открытие фестиваля детского творчества «Новые сказки старого города». Гостей проекта ждут творческие мастер-классы по живописи и выступления театральных коллективов — «Пиано» и «Театр со вкусом».

 

На фестивале пройдет выставка работ художника Юрия Приданова и его сына Максима Приданова, посвященная русскому народному сказочному эпосу. Кроме того, на экспозиции представят более 50 рисунков учеников детской художественной школы №1 и школы имени Ломоносова.

Гости Дома Сироткина смогут поучаствовать в творческих активностях, мастер-классах по живописи и увидеть выступления нижегородских театральных коллективов «Пиано» и «Театр со вкусом».

Фестиваль вернется в Нижний Новгород в декабре 2021 года и пополнится новыми работами школьников области.

3 июня

Время: 17:00

Место: Дом Сироткина (Верхневолжская набережная, 3)

 

 

Юрий Приданов воплощал историю Нижнего в образах сказочных персонажей. На его картинах столица Приволжья заселена ангелами, сказочниками, волшебными птицами, умными котами и добрыми медведями.

 

 

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