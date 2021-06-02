В Доме Сироткина откроется фестиваль «Новые сказки старого города»

На фестивале пройдет выставка работ художника Юрия Приданова и его сына Максима Приданова, посвященная русскому народному сказочному эпосу. Кроме того, на экспозиции представят более 50 рисунков учеников детской художественной школы №1 и школы имени Ломоносова.

Гости Дома Сироткина смогут поучаствовать в творческих активностях, мастер-классах по живописи и увидеть выступления нижегородских театральных коллективов «Пиано» и «Театр со вкусом».