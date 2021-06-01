Нижегородские «Росы» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН

31 мая в Москве прошла заключительная игра четвертьфинала Высшей лиги КВН. По ее итогам нижегородская команда «Росы» заняла третье место. Об этом сообщается на официальном сайте международного союза КВН.
На сцене встретились команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Ставрополя и Пермского края. Выступления участников в этот раз оценивали — Константин Эрнст, Валдис Пельш, Александр Ревва, Семен Слепаков, Валерий Меладзе и Юлий Гусман.
Командам пришлось пройти четыре испытания. В результате «Росы» набрали 13 баллов. Уже осенью нижегородская команда примет участие в полуфинале. В полуфинал Высшей лиги вышли сборные — Пермского края, Михаила Дудикова и Нижегородской области.
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Фото: сообщество команды КВН «ВКонтакте»
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