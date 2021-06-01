Нижегородские «Росы» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН

На сцене встретились команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Ставрополя и Пермского края. Выступления участников в этот раз оценивали — Константин Эрнст, Валдис Пельш, Александр Ревва, Семен Слепаков, Валерий Меладзе и Юлий Гусман.

Командам пришлось пройти четыре испытания. В результате «Росы» набрали 13 баллов. Уже осенью нижегородская команда примет участие в полуфинале. В полуфинал Высшей лиги вышли сборные — Пермского края, Михаила Дудикова и Нижегородской области.

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Фото: сообщество команды КВН «ВКонтакте»