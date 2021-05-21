В пространстве ЦЕХ * открывается инсталляция IN TO от студии Sila Sveta

Инсталляция IN TO позволит наблюдателю погрузиться в абстрактную вселенную, которая будет становиться видимой в зависимости от его положения в пространстве и скорости перемещения.

«Трекинг посетителей обычно осуществляется при помощи специальных маркеров, которые клеятся на человека и тем самым позволяют камере видеть его. В нашей инсталляции мы используем камеры Optitrax и инфракрасные прожекторы. Это позволяет нам обойтись без дополнительных приспособлений», — отмечает главный видеоинженер проекта Станислав Зенков.

Пространство ЦЕХ * работает в будни — с 14:00 до 21:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.

с 27 мая по 20 июня Место: улица Варварская, 32 Стоимость билета – 300 рублей. Студентам и пенсионерам – скидка 50 %. Для лиц младше 7 лет – вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Билет со скидкой можно приобрести только в кассе пространства ЦЕХ *. Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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Фото: архив организаторов