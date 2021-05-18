Фестиваль медиаискусства INTERVALS подготовил масштабную программу к юбилею города

С 27 по 29 августа в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. Мероприятие включено в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода и вновь соберет ключевых представителей мирового и российского медиаискусства.
В год 800-летия Нижнего Новгорода проект подготовил масштабную фестивальную программу с медиавыставкой в историческом центре города, ночной музыкальной программой и серией вечерних AV-концертов под кураторством Fields, а также Intervals Education в офлайн-формате.
С сегодняшнего дня на сайте появились первые 100 билетов на Intervals Night Event. Билет дает право на посещение ночной музыкальной части фестиваля в субботу 28 августа.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Instagram проекта Intervals
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.