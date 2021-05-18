Фестиваль медиаискусства INTERVALS подготовил масштабную программу к юбилею города

В год 800-летия Нижнего Новгорода проект подготовил масштабную фестивальную программу с медиавыставкой в историческом центре города, ночной музыкальной программой и серией вечерних AV-концертов под кураторством Fields, а также Intervals Education в офлайн-формате.

С сегодняшнего дня на сайте появились первые 100 билетов на Intervals Night Event. Билет дает право на посещение ночной музыкальной части фестиваля в субботу 28 августа.

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Фото: Instagram проекта Intervals