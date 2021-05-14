Нижегородский Арсенал открывает серию экскурсий по закулисью музея

Музей современного искусства Арсенал открывает серию экскурсий по закулисью музейного пространства. Гостям расскажут о необычной планировке и эстетике офисных комнат внутри выставочного пространства с деталями, сохранившимися с 1843 года (кирпичные стены и своды, арочные окна, чугунные плиты и лестницы).
«Как Арсенал превратился из полуразрушенного здания, которое сто лет использовалось как склад оружия и 60 лет как хранилище карт, в музей международного уровня? Что нашли археологи при реставрации, что такое копоушка и кто такая хранительница Дуся?», — на эти и другие вопросы ответят организаторы проекта.
Гостям расскажут о необычной планировке и эстетике офисных комнат внутри выставочного пространства, проведут в подвальные и мансардные помещения.
Заказать экскурсию можно по предварительной записи по телефону +7 930 803 27 75 (в праздничные дни заказы на экскурсии принимаются до 17:00).
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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»
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