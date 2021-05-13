«Ночь музеев-2021» в Арсенале: выставки, представление новой работы от команды «Той» и музыкальная программа

15 мая с 12:00 и до полуночи Арсенал присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев-2021». Гостей вечера ждут мастер-классы, выставки, музыкальная программа и презентация фотозоны от команды «Той». Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Программа мероприятий:
- С 12:00 — 00:00
Вход на все действующие в Арсенале выставки по предварительной регистрации.
чтобы зарегистрироваться на выбранное событие, на главной странице сайта arsenal-museum.art нажмите на кнопку «регистрация» и выберите удобное для посещения время.
- 12:00
Презентация новой работы от команды ТОЙ — «Фотозона».
при создании фотозоны художники вдохновлялись музейными селфи, онлайн-курсами по истории искусства, рекламой выставок-блокбастеров, социальными сетями лакшери-галерей, профилями топовых современных художников и кураторов, сайтами магазинов с худтоварами и бестселлером «Как научиться рисовать как Леонардо да Винчи».
- 17:00 - 00:00
Музыкальная программа во дворе Арсенала (современная и не очень, сочиненная и сыгранная с использованием ретро-медиа).
Вход в Арсенал – до 23:00, выход – до 00:00 через ворота у Кладовой башни кремля (та, что ближе к Большой Покровской и Зеленскому съезду, у подземного перехода).
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Фото: архив организаторов
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