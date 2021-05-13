В Нижнем Новгороде Tele2 организует авторские экскурсии по необычным городским местам

Экскурсии «по другим правилам» проведут — художники, блогеры и городские исследователи Нижнего Новгорода (Лена Митягина, Дима Четыре, Ира Маслова и другие).

Кроме того, абоненты Tele2 15 и 16 мая смогут посетить:

арт-кластер «Нижполиграф» — гости узнают о местной киноиндустрии, пообщаются с режиссером и создателями творческих мастерских

коктейльный тур в компании ресторанного критика Катерины Смирновой

закулисье театра оперы и балета имени Пушкина

Также, в этом году Tele2 покажет трансляции акции «Ночь музеев» из Москвы и Петербурга. Эфиры пройдут 15 и 22 мая — подключиться к ним могут абоненты всех мобильных операторов.

«Современные технологии сегодня позволяют преодолевать географические границы и быть частью интересных событий вне зависимости от физического местонахождения. Так, следуя другим правилам, можно будет прогуляться по Нижнему Новгороду, а закончить вечер экскурсией по московским музеям», — отмечает коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

Для посещения экскурсий необходимо пройти предварительную регистрацию. Она откроется на сайте проекта 13 мая.

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Фото: архив организаторов