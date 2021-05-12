Художник из Нижнего Новгорода создает в Москве мурал к юбилею Третьяковской галереи

Работа будет открыта 22 мая — в день рождения Третьяковки на набережной у Сухого фонтана.

«Мурал появится прямо на фасаде здания Новой Третьяковки на Крымском Валу в рамках сотрудничества Московской международной биеннале современного искусства, Третьяковской галереи, Парка Горького, галереи «VS unio» при поддержке Министерства культуры РФ», — отмечают представители Музеона.

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Фото: сообщество Музеона «ВКонтакте»