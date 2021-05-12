Художник из Нижнего Новгорода создает в Москве мурал к юбилею Третьяковской галереи

Через три недели в московском Музеоне откроется мурал нижегородского художника Саши Купаляна. Сейчас можно увидеть, как создается арт-объект — команда художника уже приступила к росписи специально построенной масштабной конструкции на набережной у Сухого фонтана.
В конце мая Третьяковская галерея отпразднует свой 160-летний юбилей. Сейчас молодой художник из Нижнего Новгорода Саша Купалян расписывает огромный мурал в Музеоне.
Работа будет открыта 22 мая — в день рождения Третьяковки на набережной у Сухого фонтана.
«Мурал появится прямо на фасаде здания Новой Третьяковки на Крымском Валу в рамках сотрудничества Московской международной биеннале современного искусства, Третьяковской галереи, Парка Горького, галереи «VS unio» при поддержке Министерства культуры РФ», — отмечают представители Музеона.
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Фото: сообщество Музеона «ВКонтакте»
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