В НГХМ откроется выставка «Границы неПонимания»

«Подобные выставки очень важны для развития в нашем обществе толерантного отношения к людям с любыми нарушениями. На выставке будет представлено более 70 работ, выполненных различной техникой: начиная от живописи, заканчивая керамикой. Сквозь призму их работ мы можем понять их, увидеть мир их глазами. Следовательно, у нас появляется возможность изменить свое отношение, стать добрее. А это главная цель нашей благотворительной платформы «800 добрых дел», — отмечает руководитель департамента специальных проектов «Центра 800» Екатерина Чудакова.

В рамках выставки 24 мая с 14:00 до 17:00 пройдет закрытая научно-практическая конференция для специалистов «Ментальные расстройства: современные возможности лечения и реабилитации».

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Фото: Центр800