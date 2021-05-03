В Futuro пройдет творческая встреча с искусствоведом Ольгой Шишко

Ольга Шишко выступила куратором главной выставки-бестселлера этой весны — «Билл Виола. Путешествие души» в Пушкинском музее в Москве.

На встрече искусствовед расскажет об истории проекта, выборе работ для экспонирования, творчестве Билла Виолы, влиянии на него творцов прошлого и современных технологиях. Кроме того, она поделится знаниями в области курирования медиа-арта, трансисторическом подходе и роли музея и куратора в полифонических разговорах между художниками.