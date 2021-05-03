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В Futuro пройдет творческая встреча с искусствоведом Ольгой Шишко

13 мая в галерее современного искусства Futuro пройдет творческая встреча с Ольгой Шишко — искусствоведом, куратором и специалистом в области искусства новых медиа и видеоискусства.

 

Ольга Шишко выступила куратором главной выставки-бестселлера этой весны — «Билл Виола. Путешествие души» в Пушкинском музее в Москве.

На встрече искусствовед расскажет об истории проекта, выборе работ для экспонирования, творчестве Билла Виолы, влиянии на него творцов прошлого и современных технологиях. Кроме того, она поделится знаниями в области курирования медиа-арта, трансисторическом подходе и роли музея и куратора в полифонических разговорах между художниками.

13 мая

Время: 18:30

Место: улица Рождественская, 6

 

Стоимость билета — 2000 рублей. Количество мест ограничено.

 

 

 

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Фото: www.pushkinmuseum.art

 

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