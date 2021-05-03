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В усадьбе Рукавишниковых открылась выставка «Поэзия стекла»

Выставка «Поэзия стекла» открылась в нижегородской усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщает пресс-служба музея.

 

На выставке «Поэзия стекла» представлены около шестидесяти экспонатов русского и западноевропейского художественного стекла. Значительная часть выставки — русское бесцветное и цветное стекло XIX века, в котором проявились все стилевые направления в искусстве.

«Самый уникальный предмет из собрания музея-заповедника – стакан, изготовленный на стекольном заводе Алексея Бахметева мастером Александром Вершининым. Он создавал уникальные стаканы с двойными стенками, между которыми размещал целые картины из бумаги, мха, соломы, которые в настоящее время так и называются “вершинискими”», — отмечают организаторы.

Выставка входит в общую экспозицию Усадьбы Рукавишниковых.

 

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