Летом в Нижнем Новгороде пройдет выставка работ номинантов премии «Инновация»

Выставка пройдет в Арсенале с 23 июня по 29 августа. В настоящее время уже определены проекты, вошедшие в шорт-лист по итогам работы экспертного совета.

По словам Глеба Никитина, премия «Инновация» с каждым годом становится более масштабной.

«В Арсенале в течение пяти месяцев проходило восемь персональных выставок победителей. И, даже несмотря на все ограничения, их увидело уже более 29 тысяч человек. Уверен, что в этом году с учетом 800-летия Нижнего Новгорода охват будет еще больше», — отметил губернатор.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак добавила, что в этом году «Инновацию» ждут стратегические и структурные изменения, обсуждается будущее конкурса, чтобы сделать его максимально прозрачным.

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Фото: сообщество Арсенала «ВКонтакте»