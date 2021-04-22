В Нижнем пройдет показ танцевального фильма «Слепок», снятого в залах Пушкинского музея

В пространстве классического музея с помощью хореографии переосмысливаются сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации.

«Для хореографов было важно не только почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, но и найти концептуально выверенное пластическое воплощение своих замыслов», — отмечают создатели.