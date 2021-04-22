В Нижнем пройдет показ танцевального фильма «Слепок», снятого в залах Пушкинского музея

Сегодня, 22 апреля, в ТЦ «Небо» пройдет показ кросс-медийного произведения, объединяющего изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино — «Слепок». Главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнева.
В пространстве классического музея с помощью хореографии переосмысливаются сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации.
«Для хореографов было важно не только почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, но и найти концептуально выверенное пластическое воплощение своих замыслов», — отмечают создатели.
22 апреля
Время: 19:00 и 19:30
Место: улица Большая Покровская, 82
Стоимость билетов — 350 рублей.
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