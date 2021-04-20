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В нижегородском ЦУМе откроется пространство «Terminal A»

21 апреля в ЦУМе пройдет открытие культурно-образовательного центра «Terminal A». Пространство объединит в себе — выставочный зал для художественных проектов, школу современного искусства и кураторскую библиотеку с современной литературой.

 

Открывает пространство «Terminal A» выставка «Арт-рынок» нижегородских художников команды «Bomse».

«Выставка-рассуждение на тему сложившейся ситуации в мире современного искусства и его коммерческой составляющей», — отмечают организаторы.

 

21 апреля

Время: 17:00

Место: ЦУМ (5 этаж), улица Героя Фильченкова, 10

 

 

 

 

 

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