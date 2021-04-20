Объявлена программа международного фестиваля искусств имени Сахарова

Серия концертов по традиции пройдет на площадке Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. В концертах фестиваля примут участие дирижеры, музыканты и вокалисты, симфонические и камерные оркестры, хоровые коллективы, артисты театра и кино.

«Среди юбилейных мероприятий — премьера фильма Тимура Бекмамбетова, эксклюзивные гастроли, фестивали, концерты, open air, выставки Пушкинского музея, Музея Рублева, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, а также премия «Инновация», премия Кандинского и многое другое», — отметил Глеб Никитин.

С 16 апреля уже можно приобрести билеты на мероприятия Сахаровского фестиваля.

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Фото: pexels