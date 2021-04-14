«Болдинская осень» в 2021 году пройдет в обновленном формате

«В этом году мероприятие обретет иной формат: во-первых, премия станет всероссийской, а во-вторых, ее общий призовой фонд увеличится с 90 тысяч до почти 3 миллионов рублей», — отметил Глеб Никитин.

Заявки можно будет отправить до 13 июня. После этого в течение месяца экспертный совет сформирует списки номинантов, а из них с 19 июля по 31 августа жюри отберет произведения, которые войдут в «короткие списки». Участвовать в проекте могут авторы от 18 до 37 лет.

Планируется, что премию будут вручать в последние выходные сентября.

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Фото: drive2.ru