Литературная премия «Болдинская осень» в 2021 году пройдет в обновленном формате. С 1 мая откроется прием конкурсных работ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«В этом году мероприятие обретет иной формат: во-первых, премия станет всероссийской, а во-вторых, ее общий призовой фонд увеличится с 90 тысяч до почти 3 миллионов рублей», — отметил Глеб Никитин.
Заявки можно будет отправить до 13 июня. После этого в течение месяца экспертный совет сформирует списки номинантов, а из них с 19 июля по 31 августа жюри отберет произведения, которые войдут в «короткие списки». Участвовать в проекте могут авторы от 18 до 37 лет.
Планируется, что премию будут вручать в последние выходные сентября.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: drive2.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.