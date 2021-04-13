В Futuro minor откроется выставка «Коробок» Кирилла Кто

14 апреля в пространстве галереи Futuro откроется выставка российского стрит-арт художника Кирилла Кто — «Коробок».
«Я рисовал имена, даты, короткие цитаты, почерпнутые у собеседника, ругательные слова, свои постоянные символы — рыбку, самолазку и елку. Кажется, Джон Балдессари сказал, что у всякого автора должны быть среди прочих недорогие, маленькие работы. У меня таким форматом стали коробки», — отмечает художник.
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Фото: Instagram Кирилла Кто
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