В НГХМ открылась выставка скульптур Бориса Черствого

Главная тема выставки — библейская. Основу экспозиции составляет серия «Апология», которую автор завершил в 2015 году. Бронзовые рельефы созданы в оригинальной технике литья с использованием восковых пластин.

«Выставки скульптуры в художественном музее проходят нечасто, и это первая, которая приехала в дом Сироткина после „локдауна“ и ремонта», — отмечает директор НГХМ Роман Жукарин.

Выставка Бориса Черствого открыта для посещения до 10 мая.





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Фото: центр800