НГХМ откроется летом 2021 года масштабной выставкой «Великие коллекции – нижегородцам»

В настоящее время в здании завершаются ремонтно-реставрационные работы.

«Мы готовим самый масштабный проект за последние несколько лет. Это будет выставка шедевров из фондов Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея. Параллельно планируется обширная культурная программа», — отметил Роман Жукарин.

Кроме того, запланирована выставка «Кандинский, Малевич и русский авангард», которая дополнит собрание музея. Еще один проект посвятят искусству русской иконы.



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Фото: wiki-wiki.ru