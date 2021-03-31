В пространстве ЦЕХ * открывается инсталляция «Симфония гудков»

С 3 по 24 апреля в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется аудиовизуальная инсталляция «Симфония гудков». Над ее созданием работали CG-артисты студии dreamlaser, художник Артем Филатов и композитор Сергей Хисматов.
«Инсталляция «Симфония гудков» очень символична для Нижнего Новгорода. Она осмысляет индустриальное наследие города в актуальной форме», — отметил министр культуры Олег Беркович.
Инсталляция состоит двух частей, которые объединяются в единое художественное высказывание о связи времен — индустриальном прошлом и цифровом настоящем Нижнего Новгорода.
Аудиальная часть — запись реконструкции звукового перформанса Арсения Авраамова 20-х годов XX века, созданная современным композитором Сергеем Хисматовым. В экспериментальной работе музыканта-авангардиста звучал город: заводские, паровозные и автомобильные гудки, колокола, авиация, артиллерия, пулеметы и хоры.⠀
Визуальная часть инсталляции переосмысляет историю Нижнего Новгорода с точки зрения конструктивистского и промышленного наследия. На круглом диодном экране покажут архитектурные объекты: судостроительный завод «Красное Сормово», Метромост, Серобусыгинский квартал, элеваторы Нижегородского мукомольного завода и пакгаузы на Стрелке.
Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.
В произведении используются яркие и частые световые вспышки. Не рекомендуется к посещению детям до трех лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету.
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Фото: центр800
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