В пространстве ЦЕХ * открывается инсталляция «Симфония гудков»

«Инсталляция «Симфония гудков» очень символична для Нижнего Новгорода. Она осмысляет индустриальное наследие города в актуальной форме», — отметил министр культуры Олег Беркович.

Инсталляция состоит двух частей, которые объединяются в единое художественное высказывание о связи времен — индустриальном прошлом и цифровом настоящем Нижнего Новгорода.

Аудиальная часть — запись реконструкции звукового перформанса Арсения Авраамова 20-х годов XX века, созданная современным композитором Сергеем Хисматовым. В экспериментальной работе музыканта-авангардиста звучал город: заводские, паровозные и автомобильные гудки, колокола, авиация, артиллерия, пулеметы и хоры.⠀

Визуальная часть инсталляции переосмысляет историю Нижнего Новгорода с точки зрения конструктивистского и промышленного наследия. На круглом диодном экране покажут архитектурные объекты: судостроительный завод «Красное Сормово», Метромост, Серобусыгинский квартал, элеваторы Нижегородского мукомольного завода и пакгаузы на Стрелке.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

В произведении используются яркие и частые световые вспышки. Не рекомендуется к посещению детям до трех лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету.

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Фото: центр800