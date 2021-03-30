На YouTube-канале «КультурНО» вышло видео из хранилище фарфора и стекла

Сейчас в коллекции фарфора и стекла находится около 7 тысяч предметов, среди которых — образцы изделий практически всех российских и западноевропейских производителей.

Особое место в собрании музея занимают две коллекции фарфора — одна принадлежала дворянам Шереметевым, другая — пароходчикам Каменским. Хранитель покажет витрину с китайским фарфором — образцы, изготовленные восточными мастерами в XV веке. Также, итальянскую майолику эпохи Возрождения.

Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.