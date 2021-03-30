На YouTube-канале «КультурНО» вышло видео из хранилище фарфора и стекла

Новый ролик «Хранители памяти» — это виртуальное путешествие в фондохранилище Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника вместе с гидом — хранителем фонда фарфора и стекла Еленой Вороновой.
Сейчас в коллекции фарфора и стекла находится около 7 тысяч предметов, среди которых — образцы изделий практически всех российских и западноевропейских производителей.
Особое место в собрании музея занимают две коллекции фарфора — одна принадлежала дворянам Шереметевым, другая — пароходчикам Каменским. Хранитель покажет витрину с китайским фарфором — образцы, изготовленные восточными мастерами в XV веке. Также, итальянскую майолику эпохи Возрождения.
Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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