В Нижнем Новгороде пройдет концерт дирижера Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna

18 апреля в нижегородском театре драмы имени Горького впервые пройдет концерт дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna. Оркестр исполнит две последние симфонии Моцарта – № 40 и № 41.
В Нижнем Новгороде Моцарт в исполнении Курентзиса и его музыкантов прозвучит к 800-ю города.
«В репертуаре musicAeterna творчество Моцарта занимает особое место: начиная с выхода первых записей сочинений композитора на лейбле Sony Classical и дебюта на Зальцбургском фестивале интерпретации Теодора Курентзиса неизменно вызывают интерес у публики», — отмечают организаторы.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Теодор Курентзис — создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественный руководитель Дягилевского фестиваля.
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Фото: центр800
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