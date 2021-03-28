В Нижнем Новгороде пройдет концерт дирижера Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna

В Нижнем Новгороде Моцарт в исполнении Курентзиса и его музыкантов прозвучит к 800-ю города.

«В репертуаре musicAeterna творчество Моцарта занимает особое место: начиная с выхода первых записей сочинений композитора на лейбле Sony Classical и дебюта на Зальцбургском фестивале интерпретации Теодора Курентзиса неизменно вызывают интерес у публики», — отмечают организаторы.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Теодор Курентзис — создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественный руководитель Дягилевского фестиваля.

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Фото: центр800