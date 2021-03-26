В Нижнем Новгороде откроется выставка графики «Один и независим»

На экспозиции представят художественные работы художницы — графику, офорты, литографии и линогравюры разных лет.

«Линогравюры Васильевой гротесковые, пугающе-завораживающие своей формальной и смысловой монументальностью. Она материализует свои корявые образы из страшной и прекрасной обыденности. Выгрызенная, изломанная, жесткая линия, мрачный цветовой строй превращают „случаи из жизни“ в пронзительные вневременные символы», — отмечает искусствовед Екатерина Климова.