В Нижнем Новгороде откроется выставка графики «Один и независим»

В творческом пространстве «Желтый дом» откроется выставка художницы из Санкт-Петербурга Ирины Васильевой — «Один и независим».
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«Поезд домой», автор — Ирина Васильева
На экспозиции представят художественные работы художницы — графику, офорты, литографии и линогравюры разных лет.
«Линогравюры Васильевой гротесковые, пугающе-завораживающие своей формальной и смысловой монументальностью. Она материализует свои корявые образы из страшной и прекрасной обыденности. Выгрызенная, изломанная, жесткая линия, мрачный цветовой строй превращают „случаи из жизни“ в пронзительные вневременные символы», — отмечает искусствовед Екатерина Климова.
с 3 по 24 апреля
Место: «Желтый дом», улица Ильинская, 42А
3 апреля в 17:00 пройдет встреча с Ириной Васильевой
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