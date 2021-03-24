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В Нижегородской галерее «Луна» открылась выставка «Путь домой»

В галерее «Луна» открылась выставка нижегородского художника–путешественника Олега Лаврищева — «Путь домой». Экспозиция — живописное исследование на тему важности синергии внутренних и внешних путей, которыми человек проходит свою жизнь.

 

Олег Лаврищев работает в разных стилях и техниках: станковая живопись, фрески, графика, дизайн, архитектура малых форм. 

«Фантастические миры, которые рождаются в голове художника и воплощаются в необыкновенные сюжеты, где сплетается реальность и вымысел, мифы и сказки, литературная классика и традиции народов мира», — отмечают организаторы.

До 7 апреля

 

Место: галерея «Луна», улица Звездинка, 10Б

 

 

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