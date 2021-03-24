В Нижегородской галерее «Луна» открылась выставка «Путь домой»

Олег Лаврищев работает в разных стилях и техниках: станковая живопись, фрески, графика, дизайн, архитектура малых форм.

«Фантастические миры, которые рождаются в голове художника и воплощаются в необыкновенные сюжеты, где сплетается реальность и вымысел, мифы и сказки, литературная классика и традиции народов мира», — отмечают организаторы.