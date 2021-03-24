В Нижегородской галерее «Луна» открылась выставка «Путь домой»

В галерее «Луна» открылась выставка нижегородского художника–путешественника Олега Лаврищева — «Путь домой». Экспозиция — живописное исследование на тему важности синергии внутренних и внешних путей, которыми человек проходит свою жизнь.
Олег Лаврищев работает в разных стилях и техниках: станковая живопись, фрески, графика, дизайн, архитектура малых форм.
«Фантастические миры, которые рождаются в голове художника и воплощаются в необыкновенные сюжеты, где сплетается реальность и вымысел, мифы и сказки, литературная классика и традиции народов мира», — отмечают организаторы.
До 7 апреля
Место: галерея «Луна», улица Звездинка, 10Б
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