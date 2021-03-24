В Нижнем Новгороде пройдет творческая встреча «"Неровные картинки", или Хочу видеть все!»

Работает Анна Леонова, как правило, в черно-белой гамме (что может показаться странным для иллюстратора детских книг), но художница отмечает:

«Черный и белый – наиболее активные цвета, ведь в сочетании они способны передать любую эмоцию. Да и начинается любой рисунок именно с чистого (белого) листа. Потом он может превратиться во что угодно: маленькое, большое, странное, страшное, смешное».