В Нижнем Новгороде пройдет творческая встреча «"Неровные картинки", или Хочу видеть все!»

30 и 31 марта в детской библиотеке на Звездинке пройдет творческая встреча с художником–иллюстратором Анной Леоновой. Она расскажет читателям: какие секреты хранит белый лист, «где собака зарыта» и почему лень — это важно и полезно.
Работает Анна Леонова, как правило, в черно-белой гамме (что может показаться странным для иллюстратора детских книг), но художница отмечает:
«Черный и белый – наиболее активные цвета, ведь в сочетании они способны передать любую эмоцию. Да и начинается любой рисунок именно с чистого (белого) листа. Потом он может превратиться во что угодно: маленькое, большое, странное, страшное, смешное».
30 и 31 марта
Время: 11:00–11:30
Место: улица Звездинка, 5
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.