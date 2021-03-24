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В Нижнем Новгороде пройдет творческая встреча «"Неровные картинки", или Хочу видеть все!»

30 и 31 марта в детской библиотеке на Звездинке пройдет творческая встреча с художником–иллюстратором Анной Леоновой. Она расскажет читателям: какие секреты хранит белый лист, «где собака зарыта» и почему лень — это важно и полезно.

 

Работает Анна Леонова, как правило, в черно-белой гамме (что может показаться странным для иллюстратора детских книг), но художница отмечает:

«Черный и белый – наиболее активные цвета, ведь в сочетании они способны передать любую эмоцию. Да и начинается любой рисунок именно с чистого (белого) листа. Потом он может превратиться во что угодно: маленькое, большое, странное, страшное, смешное».

30 и 31 марта

Время: 11:00–11:30

Место: улица Звездинка, 5

 

 

 

 

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Фото: иллюстрация Анны Леоновой

 

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