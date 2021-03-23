В музее «Усадьба Рукавишниковых» открылась выставка о крепостном праве в России.

На экспозиции представлены — подлинные документы и памятники фалеристики из собрания музея, предметы декоративно-прикладного искусства, издание «Великая реформа», выпущенное типографией Ивана Дмитриевича Сытина в 1911 году.

Кроме того, среди экспонатов можно найти шкатулку, расписанную русской революционеркой и участницей подготовки покушений на императора Александра II — Верой Фигнер.

Выставка проходит в «Усадьбе Рукавишниковых» по адресу: Верхне-Волжская набережная, 7.

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Фото: архив организаторов