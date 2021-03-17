В НГХМ откроется экспозиция «Хохломское разнотравье»

«Когда появилась хохлома, точно неизвестно. Но уже в 17 веке крестьяне стали расписывать деревянные предметы под «золото», имитируя таким образом дорогую позолоченную посуду, бытовавшую в высших слоях общества. Травной орнамент стал основным стилем семинского промысла», — отмечают организаторы.

При создании традиционных хохломских узоров художник Николай Гущин пользуется техникой «травка»*. Автор владеет всеми видами росписи, при этом не теряя своего «ковернинского» почерка. Его работы отличаются декоративностью колористической палитры и динамической композицией.

Презентация выставки сегодня, 17 марта, в 16:00.

* «Травка» — травной орнамент, основной стиль семинского промысла.







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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»