В НГХМ откроется экспозиция «Хохломское разнотравье»

Сегодня, 17 марта, в НГХМ откроется выставка художника Николая Гущина, ставшего продолжателем хохломского искусства. На экспозиции представят 130 произведений автора.
«Когда появилась хохлома, точно неизвестно. Но уже в 17 веке крестьяне стали расписывать деревянные предметы под «золото», имитируя таким образом дорогую позолоченную посуду, бытовавшую в высших слоях общества. Травной орнамент стал основным стилем семинского промысла», — отмечают организаторы.
При создании традиционных хохломских узоров художник Николай Гущин пользуется техникой «травка»*. Автор владеет всеми видами росписи, при этом не теряя своего «ковернинского» почерка. Его работы отличаются декоративностью колористической палитры и динамической композицией.
Презентация выставки сегодня, 17 марта, в 16:00.
* «Травка» — травной орнамент, основной стиль семинского промысла.
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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»
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