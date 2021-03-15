На YouTube-канале «КультурНО» вышло видео из хранилища графики Нижегородского художественного музея

Новый ролик «Хранители памяти» — это «виртуальное путешествие» в фондохранилище Нижегородского государственного художественного музея вместе с гидом — старшим научным сотрудником и хранителем фонда графики Ольгой Тихомировой.
В музейном собрании НГХМ находится более 11 тысяч предметов, из которых экспонируется всего 500−600 произведений, а остальные находятся в отделе хранения. Для большинства посетителей это закрытая территория.
Новый фильм открывает цикл видео, в которых министерство культуры планирует знакомить зрителей с запасниками нижегородских музеев и галерей, где хранятся и ждут выставок коллекции живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства и мебели.
Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.