Нижегородский «Рекорд» отреставрируют к июлю 2021 года

В культурном пространстве обновят кинозал, создадут новые выставочные пространства, коворкинги и места для проведения лекций. Стоимость благоустройства оценивается в 67 миллионов рублей: 35 миллионов выделили из федерального бюджета, остальное — из регионального.

«Реконструкция “Рекорда” требовалась давно. Это здание уникальной красоты и энергетики, но внутри все было достаточно устаревшим. Функция очага культуры в здании останется и получит дополнительное развитие», — отметил министр культуры.

Кроме того, «Рекорд» сохранит свое назначение: в нем по-прежнему будут проходить кинопоказы, выставки и другие культурные события. При этом само пространство станет более современным.





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Фото: novation-nn.ru