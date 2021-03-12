Нижегородский «Рекорд» отреставрируют к июлю 2021 года

Центр культуры «Рекорд» откроется после реставрации в середине июля 2021 года. Внутри здания планируется открыть выставочные залы, пространства для показа кино и проведения концертов. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович.
В культурном пространстве обновят кинозал, создадут новые выставочные пространства, коворкинги и места для проведения лекций. Стоимость благоустройства оценивается в 67 миллионов рублей: 35 миллионов выделили из федерального бюджета, остальное — из регионального.
«Реконструкция “Рекорда” требовалась давно. Это здание уникальной красоты и энергетики, но внутри все было достаточно устаревшим. Функция очага культуры в здании останется и получит дополнительное развитие», — отметил министр культуры.
Кроме того, «Рекорд» сохранит свое назначение: в нем по-прежнему будут проходить кинопоказы, выставки и другие культурные события. При этом само пространство станет более современным.
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Фото: novation-nn.ru
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