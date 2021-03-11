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В ресторане Ribs пройдет лекция «Рассматривая миражи»

17 марта в ресторане Ribs расскажут об истории всероссийской выставки 1896 года, которая масштабно преобразила Нижний Новгород.

 

Виртуальную прогулку проведет историк и краевед — Екатерина Лещанова.

«В год 800-летия Нижнего Новгорода и 125-летия Выставки давайте «прогуляемся» по давно исчезнувшим павильонам. Удивимся красоте конструкций инженера Шухова, прокатимся на первом в России трамвае, поглазеем на воздушные шары воздухоплавательного павильона. И попробуем найти ответ на вопрос, почему состоявшуюся в Нижнем Новгороде летом 1896 года выставку назвали «российским чудом»?», — сообщают организаторы мероприятия.

17 марта

Время: 19:00

Место: улица Белинского, 61

 

Стоимость — 1000 рублей.

 

 

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Фото: deti.mail.ru

 

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