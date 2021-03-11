В ресторане Ribs пройдет лекция «Рассматривая миражи»

17 марта в ресторане Ribs расскажут об истории всероссийской выставки 1896 года, которая масштабно преобразила Нижний Новгород.
Виртуальную прогулку проведет историк и краевед — Екатерина Лещанова.
«В год 800-летия Нижнего Новгорода и 125-летия Выставки давайте «прогуляемся» по давно исчезнувшим павильонам. Удивимся красоте конструкций инженера Шухова, прокатимся на первом в России трамвае, поглазеем на воздушные шары воздухоплавательного павильона. И попробуем найти ответ на вопрос, почему состоявшуюся в Нижнем Новгороде летом 1896 года выставку назвали «российским чудом»?», — сообщают организаторы мероприятия.
17 марта
Время: 19:00
Место: улица Белинского, 61
Стоимость — 1000 рублей.
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