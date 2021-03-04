Проект «Танцы» возвращается в эфир телеканала ТНТ

В субботу, 13 марта, в эфир выйдет выпуск с номерами участников, которые уже попали в команды наставников, а также дуэты танцовщиков, которым не удалось выступить на отборочных концертах из-за ситуации с Covid–19.

«За свою историю "Танцы" навсегда изменили отношение к танцевальной культуре в России, создали индустрию, в которую вовлечены десятки тысяч, для которых танцы стали делом жизни. И сейчас нас ждет кульминация — "Танцы" возвращаются на полную мощность. Мы возобновляем съемки, чтобы вместе со зрителями узнать, кто же будет победителем Последнего сезона лучшего танцевального шоу страны» — отмечает продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов.

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Фото: архив организаторов