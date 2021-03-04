В Нижнем Новгороде арт-проект «Ухо Ван Гога» проведет лекцию о Густаве Климте

«Мы предлагаем погрузиться в эпоху модерна, красоты линий женского тела, чувственности, эротики, золота и символизма. Конечно же, в этом нам поможет, неподражаемый гений декаданса – Густав Климт!», — отмечают организаторы.

Гости вечера узнают: почему полотна Климта золотые, почему почти каждая картина была «пощечиной» общественному вкусу, сколько женщин было в его жизни и как он был связан с Гитлером.