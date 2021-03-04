В Нижнем Новгороде арт-проект «Ухо Ван Гога» проведет лекцию о Густаве Климте

В доме моды Ольги Парле пройдет лекция «Густав Климт. Золотой поцелуй».
«Мы предлагаем погрузиться в эпоху модерна, красоты линий женского тела, чувственности, эротики, золота и символизма. Конечно же, в этом нам поможет, неподражаемый гений декаданса – Густав Климт!», — отмечают организаторы.
Гости вечера узнают: почему полотна Климта золотые, почему почти каждая картина была «пощечиной» общественному вкусу, сколько женщин было в его жизни и как он был связан с Гитлером.
5 марта
Время: 19:00
Место: Дом моды Ольги Парле, улица Сергеевская, 8
Стоимость билета — 1000 рублей.
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