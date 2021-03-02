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В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»

Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи» построена по хронологическому принципу и охватывает всю жизнь ученого, показывая основные аспекты его деятельности.

 

На баннерах представлены фотографии и документы из фондов Архива Сахарова и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.

«Сахаров – не чужой для Нижнего Новгорода, его предки родом из Нижегородской губернии. Высшие достижения в качестве конструктора термоядерного оружия Андрея Сахарова связаны с Саровом, а тяжелые годы ссылки перед своим последним взлетом он провел в Горьком. Мне кажется, что это делает выставку особенно интересной для нижегородцев», — рассказала куратор выставки Наталья Самовер.

 

до 14 марта

 

Место: Нижегородская государственная областная библиотека имени Ленина, улица Варварская, 3

 

 

 

 

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Фото: «Затоновости Саров»

 

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