В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»

На баннерах представлены фотографии и документы из фондов Архива Сахарова и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.

«Сахаров – не чужой для Нижнего Новгорода, его предки родом из Нижегородской губернии. Высшие достижения в качестве конструктора термоядерного оружия Андрея Сахарова связаны с Саровом, а тяжелые годы ссылки перед своим последним взлетом он провел в Горьком. Мне кажется, что это делает выставку особенно интересной для нижегородцев», — рассказала куратор выставки Наталья Самовер.