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В Арсенале откроется выставка-исследование «Перерыв 15 минут»

3 марта в нижегородском Арсенале откроется выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут». Название экспозиции отсылает к практикам отдыха и восстановления сил, на которые мы тратим условные 15 минут.

 

Работы художников предлагают два основных подхода к переосмыслению отдыха:

  • во-первых — это коллективные практики, предполагающие активное участие, например, пляжно-курортный отдых, фестивали, застолья и туризм
  • во-вторых — это обращение к собственному опыту созерцания и бездеятельности: медитации, наблюдению за природой и духовным практикам

Помимо работ современных художников выставку дополнят экспонаты из собрания Нижегородского художественного музея — предметы и композиции из кости, дерева, бронзы, керамики и графические произведения.


 

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