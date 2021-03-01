В Арсенале откроется выставка-исследование «Перерыв 15 минут»

3 марта в нижегородском Арсенале откроется выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут». Название экспозиции отсылает к практикам отдыха и восстановления сил, на которые мы тратим условные 15 минут.
Работы художников предлагают два основных подхода к переосмыслению отдыха:
- во-первых — это коллективные практики, предполагающие активное участие, например, пляжно-курортный отдых, фестивали, застолья и туризм
- во-вторых — это обращение к собственному опыту созерцания и бездеятельности: медитации, наблюдению за природой и духовным практикам
Помимо работ современных художников выставку дополнят экспонаты из собрания Нижегородского художественного музея — предметы и композиции из кости, дерева, бронзы, керамики и графические произведения.
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