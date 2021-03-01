В ресторане Mitrich пройдет лекция о творчестве Бориса Кустодиева

«Борис Кустодиев - один из ярких представителей плеяды русских художников Серебряного века. Ученичество у Репина и Серова, поиски и обретение собственного стиля, непростая судьба сильного человека и самобытного мастера - станут предметом разговора на встрече-беседе», — отмечают организаторы.

Проведет встречу Татьяна Зуйкова — член Международной ассоциации искусствоведов и соискатель ученой степени кандидата искусствоведения.