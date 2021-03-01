В ресторане Mitrich пройдет лекция о творчестве Бориса Кустодиева

3 марта в ресторане Mitrich Steakhouse пройдет лекция «Руки, излучающие свет» о творчестве Бориса Кустодиева.
«Борис Кустодиев - один из ярких представителей плеяды русских художников Серебряного века. Ученичество у Репина и Серова, поиски и обретение собственного стиля, непростая судьба сильного человека и самобытного мастера - станут предметом разговора на встрече-беседе», — отмечают организаторы.
Проведет встречу Татьяна Зуйкова — член Международной ассоциации искусствоведов и соискатель ученой степени кандидата искусствоведения.
3 марта
Время: 19:00
Место: ресторан Mitrich, улица Ковалихинская, 8
Стоимость — 1000 рублей.
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