18+
  • Развлечения
  • Искусство

В ресторане Mitrich пройдет лекция о творчестве Бориса Кустодиева

3 марта в ресторане Mitrich Steakhouse пройдет лекция «Руки, излучающие свет» о творчестве Бориса Кустодиева.

 

«Борис Кустодиев - один из ярких представителей плеяды русских художников Серебряного века. Ученичество у Репина и Серова, поиски и обретение собственного стиля, непростая судьба сильного человека и самобытного мастера - станут предметом разговора на встрече-беседе», — отмечают организаторы.

Проведет встречу Татьяна Зуйкова — член Международной ассоциации искусствоведов и соискатель ученой степени кандидата искусствоведения.

3 марта

Время: 19:00

Место: ресторан Mitrich, улица Ковалихинская, 8

 

Стоимость — 1000 рублей.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: m.fishki.net

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты