В галерее «Луна» открылась выставка «Праздник цвета»

В Нижнем Новгороде в галерее «Луна» открылась экспозиция Дарьи Тимошкиной — «Праздник цвета». Главными темами ее работ становятся просторы русской земли, цветы и деревянные домики.
«В картинах я выражаю свое настроение, пропускаю увиденное через себя. Изменяющиеся время и школы дают только внешние приемы, а содержание и образы я черпаю из своей души. Жизнь важнее искусства! Только если учишься у жизни и любишь жизнь, можно создать истинное искусство», — рассказывает Дарья Тимошкина.
с 25 февраля по 16 марта
Место: улица Звездинка, 10Б
Вход свободный.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.