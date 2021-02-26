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В галерее «Луна» открылась выставка «Праздник цвета»

В Нижнем Новгороде в галерее «Луна» открылась экспозиция Дарьи Тимошкиной — «Праздник цвета». Главными темами ее работ становятся просторы русской земли, цветы и деревянные домики.

 

«В картинах я выражаю свое настроение, пропускаю увиденное через себя. Изменяющиеся время и школы дают только внешние приемы, а содержание и образы я черпаю из своей души. Жизнь важнее искусства! Только если учишься у жизни и любишь жизнь, можно создать истинное искусство», — рассказывает Дарья Тимошкина.

с 25 февраля по 16 марта

 

Место: улица Звездинка, 10Б

 

Вход свободный.

 

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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