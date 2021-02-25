В Галерее вкуса «Парк культуры» пройдет лекция о законах и парадоксах арт–рынка

Арт-рынок сегодня - это целая индустрия со своими законами и парадоксами, речь о которых и пойдет на лекции:

Почему одни художники продают свои работы за миллионы долларов, а другие умирают в бедности и забвении?

Как формируется цена на картину?

С какой целью люди покупают искусство?