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В Галерее вкуса «Парк культуры» пройдет лекция о законах и парадоксах арт–рынка

28 февраля искусствовед и научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Нижегородского художественного музея Сабина Мельник расскажет об индустрии арт–рынка.

 

Арт-рынок сегодня - это целая индустрия со своими законами и парадоксами, речь о которых и пойдет на лекции:

  • Почему одни художники продают свои работы за миллионы долларов, а другие умирают в бедности и забвении?
  • Как формируется цена на картину?
  • С какой целью люди покупают искусство?

 

28 февраля

Время: с 12:00

Место: ресторан «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная,10а)

 

 

Стоимость участия — 1000 рублей.

 

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Фото: pexels

 

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