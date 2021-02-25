В Галерее вкуса «Парк культуры» пройдет лекция о законах и парадоксах арт–рынка

28 февраля искусствовед и научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Нижегородского художественного музея Сабина Мельник расскажет об индустрии арт–рынка.
Арт-рынок сегодня - это целая индустрия со своими законами и парадоксами, речь о которых и пойдет на лекции:
- Почему одни художники продают свои работы за миллионы долларов, а другие умирают в бедности и забвении?
- Как формируется цена на картину?
- С какой целью люди покупают искусство?
28 февраля
Время: с 12:00
Место: ресторан «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная,10а)
Стоимость участия — 1000 рублей.
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