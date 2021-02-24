Работа нижегородского художника Андрея Оленева представлена на аукционе

На торгах выставлены лоты, связанные только с современным искусством, от начала 1960-х годов до настоящего времени.

Диптих Андрея Оленева — это единое произведение в формате двухчастного складня. Он повторяет двойное фигурное окно, как бы сквозь которое зрители близко наблюдают за сюжетом. Идея вначале прорабатывается художником методом цифрового коллажа, который переносится на дерево в технике классической живописи

«Оленев избегает ярких красок, апеллируя по колориту к картинам «малых голландцев», стремясь сблизить эстетику старых мастеров с современностью через эмоциональное переживание мотива», — отмечается в Instagram галереи «Толк».

Окончание торгов в пятницу, 26 февраля, в 12:00.





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Фото: галерея «Толк»