Работа нижегородского художника Андрея Оленева представлена на аукционе

Работа Андрея Оленева «На остановке» представлена на большом кураторском аукционе на сайте ARTinvestment. Отбирал работы для аукциона основатель галереи pop/off/art, искусствовед и один из ведущих специалистов по современному искусству в России — Сергей Попов.
На торгах выставлены лоты, связанные только с современным искусством, от начала 1960-х годов до настоящего времени.
Диптих Андрея Оленева — это единое произведение в формате двухчастного складня. Он повторяет двойное фигурное окно, как бы сквозь которое зрители близко наблюдают за сюжетом. Идея вначале прорабатывается художником методом цифрового коллажа, который переносится на дерево в технике классической живописи
«Оленев избегает ярких красок, апеллируя по колориту к картинам «малых голландцев», стремясь сблизить эстетику старых мастеров с современностью через эмоциональное переживание мотива», — отмечается в Instagram галереи «Толк».
Окончание торгов в пятницу, 26 февраля, в 12:00.
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Фото: галерея «Толк»
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