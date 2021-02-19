Нижегородский «Рекорд» отреставрируют к осени 2021 года

«Рекорд» был и остается местом силы городской интеллигенции. Здесь когда-то показывали советское «кино не для всех», слушали джаз и встречались на лекциях. Лоск интеллигенции прошлых лет почти исчез за последние 30 лет. Интерьер обветшал, а техника устарела. К 800-летию знаковую для нижегородцев площадку мы не оставили в забвении, сейчас там во всю идут работы», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

Кроме того, министр отметил, что уже к концу лета пространство обновится — появятся новые выставочные пространства и кино-концертный зал, а также афиша интеллектуального кино и джазовые вечера.

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Фото: novation-nn.ru