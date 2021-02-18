Юная нижегородка стала cover girl французского издания Malvie

Восьмилетняя модель Ульяна Надежина из Нижнего Новгорода попала на обложку французского издания Malvie.
Ульяна — ученица Нижегородского модельного агентства City Style. Осенью 2020 года ее заметил международный букер.
«Мы за день сделали пару фото и пошли за компанию. Нас стали просматривать и сказали, что данные хорошие и есть перспективы, но нужно сделать стильное профессиональное портфолио», — рассказывает мама Ульяны — Кристина Крисанова.
На одном из проектов фотографа Кристины Корниловой вместе с Ульяной снимались юные модели — Даша Акулова и Саша Паршкова. Позже модельное агентство отправило эту съемку во французское издание Malvie, которое одобрило фотографии и разместило их в журнале.
«Агентство сотрудничает с редакциями зарубежных медиа и рассылает работы на отбор к публикации. Так получилось, что из нашей фотосессии отобрали 3-х девочек во французское глянцевое издание Malvie. А когда мы увидели, что попали на обложку, впервые за все время существования агентства, были приятно поражены», — добавляет Кристина Крисанова.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: французский журнал Malvie
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.