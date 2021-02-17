«Здесь сумасшедшие все»: нижегородцы создали фотопроект «По ту сторону»

Нижегородцы решили создать фотопроект «По ту сторону» и стать героями чеховской «Палаты №6» в собственной интерпретации.
«По ту сторону» — своего рода наблюдательный проект — снимали в Новосмолинском. В какой-то момент в период съемки начинаешь сомневаться в собственной адекватности, но потрясающая команда стала своеобразным мостом в нормальный мир», — написал на своей страничке один из актеров фотопроекта Роман Маркелов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: https://vk.com/mulino52r
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.