«Здесь сумасшедшие все»: нижегородцы создали фотопроект «По ту сторону»

«По ту сторону» — своего рода наблюдательный проект — снимали в Новосмолинском. В какой-то момент в период съемки начинаешь сомневаться в собственной адекватности, но потрясающая команда стала своеобразным мостом в нормальный мир», — написал на своей страничке один из актеров фотопроекта Роман Маркелов.

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Фото: https://vk.com/mulino52r