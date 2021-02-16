В галерее «Луна» проходит выставка «Застолье»

Экспозиция состоит из холстов и картонов художников — Константина Пьянова, Сергея Ледкова, Сергея Сорокина, Ильи Борисова, Вахтанга Джаниашвили, Владимира Сидорова и керамики Татьяны Ходакович и Марии Жоглевой.

«Настоящий первобытный вкус натурального куска рыбы, свежих ярких желтков, ароматной копченой уклейки и приятный холодок в пальцах от толстого стекла стакана. Застолье - это не только вкус, но в первую очередь эмоции момента, общение, праздник души», — отмечают организаторы.

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Фото: m.123ru.net