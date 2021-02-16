В «Орленке» покажут культовую работу Ингмара Бергмана «Персона»

Компания «Иноекино» выпускает в прокат один из главных фильмов Ингмара Бергмана — психологическую драму «Персона».

Кинолента — это камерная история о гранях человеческой личности, с двумя главными музами режиссера — Лив Ульман и Биби Андерссон. Бергман радикально экспериментирует с самой природой кинематографа, подчеркивая материальность изображения, а камера Свена Нюквиста заглядывает в самые темные закоулки человеческой души.

«Завораживающее противостояние в кадре света и тьмы, тишины и голоса, знаменитый на весь мир крупный план двух лиц, заполняющий экран, — и «Персона» навсегда вписана в историю искусства и человечества», — отмечают кинокритики.





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