В Нижнем пройдет лекция о Париже XIX века

«Мы заглянем в самые злачные места города, где бурно веселятся художники. Кто они и каковы их нравы? Кто их спутники и любимые модели? Что их объединяет со звездами рок-н-ролла? Чем богема отличается от тусовки? И почему это время называют "прекрасной эпохой"?», — на эти и другие вопросы ответят на лекции.

Проведет встречу Анастасия Бирюкова — культуролог и культурный журналист, лучший друг художников и гостей выставок современного искусства расскажет о Париже конца XIX века. Сотрудничает с изданиями «НН.Собака.ru», The Village, Seledka, aroundart и платформой Проекции.