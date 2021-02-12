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В Нижнем пройдет лекция о Париже XIX века

В Нижегородском ресторане «Персе» искусствовед и культуролог Анастасия Бирюкова проведет лекцию «Мулен Руж: блеск и шум богемы».

 

«Мы заглянем в самые злачные места города, где бурно веселятся художники. Кто они и каковы их нравы? Кто их спутники и любимые модели? Что их объединяет со звездами рок-н-ролла? Чем богема отличается от тусовки? И почему это время называют "прекрасной эпохой"?», — на эти и другие вопросы ответят на лекции.

Проведет встречу Анастасия Бирюкова — культуролог и культурный журналист, лучший друг художников и гостей выставок современного искусства расскажет о Париже конца XIX века. Сотрудничает с изданиями «НН.Собака.ru», The Village, Seledka, aroundart и платформой Проекции.

19 февраля

Время: 20:00

Место: улица Алексеевская 10/16

 

 

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Фото: zan.yandex.

 

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