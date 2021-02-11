В Futuro откроется выставка «Твое сознание не знает границ»

В своей финальной точке, в Нижнем Новгороде, проект размещается внутри памятника архитектуры XIX века. Инсталляция выстроена на основе чередования работ авторов, где Юлия Вирко погружает зрителя в яркий мир цветных сновидений, а Антон Гельфанд — в пространство памяти и сознания, в котором они рождаются.

Художественная практика и биографии Вирко и Гельфанда тесно переплетены: оба экспериментируют с техникой и материалами; оба учились иллюстрации и живописи в США. Художники размышляют о состоянии раздвоенности, о грани между воспоминаниями и воображением, а общий для них метод состоит в комбинировании, наслоении, коллаже.

Аудиогид по выставке озвучит Алиса Савицкая — исследователь и популяризатор нижегородского искусства, приглашенный куратор Музея Москвы.





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Фото: архив организаторов