В ресторане De Kas пройдет лекция от Александра Васильева

Уютный ресторан в самом сердце Нижнего Новгорода приготовил для нижегородцев дружественную встречу с Александром Васильевым. Гостей вечера ждет 3–х часовая лекция об истории моды, живая музыка и много игристого и закусок.

25 февраля Время: 18:00 Место: улица Горького, 121 Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 469 09 90. Стоимость билетов: 2–3 ряд — 10 000 рублей

4,5 и 6 ряд — 8 000 рублей

7–8 ряд — 6 000 рублей