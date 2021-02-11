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В ресторане De Kas пройдет лекция от Александра Васильева

В ресторане современной европейской кухни De Kas пройдет лекция историка моды Александра Васильева — «Красота в изгнании».

Уютный ресторан в самом сердце Нижнего Новгорода приготовил для нижегородцев дружественную встречу с Александром Васильевым. Гостей вечера ждет 3–х часовая лекция об истории моды, живая музыка и много игристого и закусок.

25 февраля

Время: 18:00

Место: улица Горького, 121

 

Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (831) 469 09 90.

Стоимость билетов:

2–3 ряд — 10 000 рублей
4,5 и 6 ряд — 8 000 рублей
7–8 ряд — 6 000 рублей

 

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