В Нижнем Новгороде сохранят мастерскую Вячеслава Потапина

Скульптор создавал удивительные работы вне времени и пространства, работая с деревом, камнем и бронзой.

«Вячеслав Потапин оставил большое наследие в искусстве Нижнего Новгорода и всей страны. Но самое интересное — это мастерская скульптора на Почтовом съезде, 19. Очень атмосферное место, по-настоящему погружающее в мир художника. Я считаю, что мастерскую необходимо сохранить в этом здании, открыть для посетителей, вписать в туристические маршруты», — сообщил министр культуры регион Олег Беркович.

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Фото: галерея искусств «Луна»