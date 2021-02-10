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В Нижнем Новгороде сохранят мастерскую Вячеслава Потапина

Мастерскую скульптора Вячеслава Потапина планируется сохранить и вписать в туристические маршруты города. В бывшем доме купца, где художник создавал свои работы более 30 лет, представлено около 35 произведений из дерева, камня и бронзы.

 

Скульптор создавал удивительные работы вне времени и пространства, работая с деревом, камнем и бронзой.  

«Вячеслав Потапин оставил большое наследие в искусстве Нижнего Новгорода и всей страны. Но самое интересное — это мастерская скульптора на Почтовом съезде, 19. Очень атмосферное место, по-настоящему погружающее в мир художника. Я считаю, что мастерскую необходимо сохранить в этом здании, открыть для посетителей, вписать в туристические маршруты», — сообщил министр культуры регион Олег Беркович.

 

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Фото: галерея искусств «Луна»

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