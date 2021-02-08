В Арсенале откроется выставка «Шухов. Формула архитектуры»

Экспозиция в Арсенале объединит на одной площадке работы из собраний музеев всего мира. В ее основе – творчество инженера Владимира Шухова, связанное с нижегородской землей. Именно в Нижнем в конце XIX века были впервые продемонстрированы его новаторские конструкции: гиперболоидная водонапорная башня и сетчатые своды.

Сегодня из 13 шуховских башен, сохранившихся в России, четыре находятся в Нижегородской области.

Кроме того, на выставке покажут чертежи, макеты, фотографии, а также уникальные рукописи самого Шухова.





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