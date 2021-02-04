Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в июне 2021 года

В дни фестиваля будет организована масштабная развлекательная программа, в которую войдут лекции, мастер-классы и стрит-арт экскурсии.

«Юбилейный, пятый фестиваль уличного искусства „Место“ — важное событие в год 800-летия. Нижегородский стрит-арт — одно из самых самобытных направлений регионального искусства. И, конечно, фестиваль „Место“ — главное стрит-арт событие города — привлекает с каждым годом все больше внимания не только нижегородцев, но и туристов», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

Сейчас организаторы собирают объекты для новых фестивальных работ. Интересные локации можно прислать на почту: mesto.fest@mail.ru с темой «Объект для фестиваля». Фотографии лучше сделать с нескольких ракурсов. Также принимаются скриншоты с панорам из интернет-карт.





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Фото: группа фестиваля «Вконтакте».