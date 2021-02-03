В Нижнем пройдет масштабная выставка итальянского искусства

«Помимо тех проектов, которые будут в Арсенале, музей планирует сделать выставку в Нижегородском художественном музее. Это будет выставка, посвященная итальянскому искусству из коллекций музеев Поволжья», — поделилась Екатерина Кочеткова.

Кроме того, она сообщила о планах создать проект с участием коллекций Пушкинского музея в рамках фестиваля текстов об искусстве имени «Вазари»:

«Проект, который позволит нам посмотреть на Средневековье в довольно неожиданной и очень современной перспективе».





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